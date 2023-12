Salzburgerin überwies 80.000 Euro an Abzocker

Immer wieder bettelte der Unbekannte die Salzburgerin um größere Geldbeträge an. Knapp zwei Jahre lang zockte der Täter die Frau ab. Er gab etwa an, überfallen worden zu sein. Ein anderes Mal behauptete er, beim Zoll festgehalten worden zu sein. Auf zumindest fünf Konten aus Österreich und Frankreich zahlte die Pensionistin über die Zeit knapp 80.000 Euro an.