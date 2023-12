Ortlieb-Karriereende? „Dafür tue ich es zu gerne“

Lange Krankenakte

Der operierende Arzt berichtete über die Fortschritte: „Das Schienbein war in der Schaftmitte gebrochen und das Wadenbein war zweimal gebrochen. Sie kann am Fahrrad sitzen, sie war mit 30 kg Belastung auf der Beinpresse.“ Dies werde man nun langsam steigern. Ortlieb hat schon schlimmere Verletzungen überstanden, was ihr wohl auch Kraft und Motivation gibt. Im Jänner 2021 hatte sie sich das vordere Kreuzband, das Innenband, den Außenmeniskus und die Patellasehne gerissen - im Comeback-Jahr holte sie WM-Silber in der Abfahrt.