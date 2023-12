Bande räumte 270 Wohnungen, Keller und Büros aus

Neun Monate lang blieben Ermittler aus Wien und Niederösterreich einer Bande aus Slowaken und Ungarn hartnäckig auf der Spur. Die Profi-Einbrecher verursachten einen Schaden von 150.000 Euro. Generell sind die Einbruchszahlen in Wien seit vielen Jahren rückläufig. 2014 verzeichneten die Polizeidienststellen im Stadtgebiet noch 8907 Einbrüche in Wohnungen und Häuser, seit 2015 jedoch sinkt die Anzahl an Delikten rapide. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.