Große Suchaktion nach 70-Jähriger im Salzkammergut

In Ebensee lief seit Montagnachmittag bis in die späten Abendstunden eine Suchaktion nach einer abgängigen 70-jährigen Frau aus dem Bezirk Gmunden. Der Sohn der 70-jährigen Frau zeigte die Abgängigkeit seiner Mutter bei der Polizei an. Der Pkw der Abgängigen wurde auf einem Parkplatz versperrt abgestellt aufgefunden.