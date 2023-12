Ein Budget nach absoluten Notwendigkeiten

Investiert wird in den Bau von Bildungseinrichtungen (2,2 Millionen Euro in den Kindergarten Riedteilweg, 500.000 Euro in die Volksschule Tosters, 450.000 Euro für die Volksschule Altenstadt) sowie in den Ausbau von Fotovoltaikanlagen (1,2 Millionen Euro). „Im Moment gibt es großzügige Förderungen in diesen Bereichen“, rechtfertigt Matt diese Ausgaben. Zähneknirschend muss er noch ein paar Millionen für notwendige Arbeiten an Gemeindestraßen oder bei der Abwasserbeseitigung (jeweils rund 1,8 Millionen Euro) hinblättern.