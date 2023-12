Aus für Gendern an Kärntens Ämtern und Schulen

94 Prozent gegen Gendern

Eine Online-Umfrage der „Krone“ (7.12.2023), an der 38.618 Personen teilgenommen haben, hat ergeben, dass 94 Prozent der Befragten ein Verbot des Genderns in Behörden unterstützen. Auch der Rat für deutsche Rechtschreibung hat die gängigen Formen des Genderns nicht in das Amtliche Regelwerk aufgenommen.