Jungbullen wollen unbesiegt durch den Herbst

Das Achtelfinal-Ticket haben die Jungbullen in der Youth League bereits in der Tasche. Der Gruppensieg ist der Truppe von Onur Cinel nicht mehr zu nehmen, das letzte Spiel heute (Akademie Liefering, 14.30) gegen Benfica steht unter dem Motto: Unbesiegt durch den Herbst! „Wir haben es in einer richtig starken Gruppe gut gemacht, bisher kein einziges Spiel verloren“, erklärt Rocco Zikovic.