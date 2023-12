Sex and the City: Auch am Abend glänzt der Style

Für ihre Umstyling-Aktion heuer im Advent ließ sich Silvia Katzdobler etwas Besonderes einfallen. „Ganz wie bei Sex and the City muss man ja nicht bloß bei der Arbeit gut ausschauen, sondern auch am Abend mit einem perfekten Look glänzen“, betont der Styling-Profi. „Daher gab es für die vier glücklichen Gewinnerinnen ein zweites Outfit und Style. Und die Genießerei sorgte für die perfekte kulinarische Untermalung.“