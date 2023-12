Im KPÖ-Vereinshaus schnalzt die Miete nach oben

Hitzige Debatten am Montag im Salzburger Stadtsenat! Der Musikclub Jazzit beantragte eine Sonderförderung in Höhe von 13.000 Euro. Grund hierfür seien die gestiegenen Mietkosten in den vergangenen Jahren. ÖVP und FPÖ verweigerten im Senat ihre Zustimmung – und witterten ein falsches Spiel der Kommunisten.