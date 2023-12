Gelungene Werbeaktion für offene Kühlschränke

Neben den vier Standorten in Dornbirn (Stadtbibliothek, Familienzentrum Treffpunkt an der Ach, Kolpinghaus und beim Pfarrheim in Rohrbach) gibt es noch Standorte in Bregenz, Egg, Hard, Feldkirch, Bürs, Lochau, Mäder, Schlins und Götzis. „Noch vor Weihnachten soll ein 14. Standort in Wolfurt in Betrieb gehen“, verrät Ingrid Benedikt. Wichtig dabei sei auch, dass es sich nicht um ein Hilfs-, sondern ein Umweltprojekt handle. Eines, dass auch die Mädchen und Buben gerne unterstützen.