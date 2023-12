Ein Sofa, das gleichzeitig Bett ist, eine kleine, aufgeräumte Küchenecke, ein Tisch mit einem Computer, „das ist mein Kontakt zur Welt“, erklärt Mathilde N. (Name geändert) aus der Steiermark. Ohne Geld sei man aus dem sozialen Umfeld so gut wie ausgeschlossen, meint sie weiter. Ansprüche hat Frau N. keine großen. „Aber ausgehen in einen Buschenschank würde ich schon gerne. Man will doch noch ein bisserl leben.“