LIVE ab 10 Uhr: Wer gewinnt Val-d‘Isere-Slalom?

Auch eine Odyssee auf der Anreise hat den Fokus von Marco Schwarz nicht verrückt. Der Kärntner fuhr am Samstag in Val d‘Isere auch im zweiten Saisonrennen auf Platz 2. Vor dem Slalom am Sonntag liegt Schwarz im Gesamtweltcup voran. Sein Erfolgsgeheimnis konnte oder wollte Schwarz nicht verraten. „Ich habe gut trainiert, ein gutes Team um mich herum, wo jeder 100 Prozent gibt. Ich gebe auch 100 Prozent und das Wichtigste ist: cool bleiben.“