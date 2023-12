Alkounfälle: Gefahr lauert schon bei 0,5 Promille

„Bereits bei 0,5 Promille ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie in nüchternem Zustand“, betont er und ruft in Erinnerung, dass es im Inntal zwischen Landeck und Kufstein bereits seit sieben Jahren ein Nightliner-Angebot gebe, seit zwei Jahren auch zwischen Wörgl und Hochfilzen. Mit der Ausweitung der Nacht-S-Bahn nach Seefeld und Scharnitz ab kommenden Sonntag werde nun auch das Plateau an das nächtliche Öffi-Netz angebunden.