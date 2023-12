Jeder Zweite spart bei den Weihnachtspackerln

Jeder Vierte will am 8. Dezember einkaufen

Den 8. Dezember planen im Schnitt 24 Prozent der Österreicher für Einkäufe zu nutzen. Geschätzte 200 Millionen Euro werden am Marienfeiertag ausgegeben werden. „Die Einkäufe konzentrieren sich auf frequenzstarke Shopping-Destinationen, und hier vor allem auf Wien“, berichtet Handelsexperte Christoph Teller, der das Shoppingverhalten analysiert hat. Mit Ausgaben in Höhe von rund 76 Millionen Euro führt Wien das Bundesländer-Ranking deutlich an. Zum Vergleich: In Salzburg und Kärnten sind es zehn Millionen Euro; im Burgenland gar nur fünf Millionen Euro. In Nieder- und Oberösterreich liegen die geplanten Ausgaben bei 20 Millionen Euro. Aber schon jetzt ist klar: Der Feiertag wird „umsatztechnisch“ kein fünfter Adventsamstag, das gilt auch für Wien, wo sich 35 Prozent der Bürger ins Shopping-Gewühl werfen wollen.