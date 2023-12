„Wunschzeit“ in der meinkaufstadt Wien

In den kommenden Tagen und Wochen besinnen wir uns ganz besonders der Beziehungen, die uns das ganze Jahr hindurch Halt geben. Es ist die Zeit, in der wir Bekannten, Freundinnen und Freunden und natürlich ganz besonders unseren Familien zeigen wollen, was uns an ihnen liegt. Den Liebsten eine Freude bereiten, mit einem wohlüberlegten Geschenk ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Das ist die Essenz von Weihnachten.