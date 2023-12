„Wir gehen bei der Vienna auf den Sieg los“

Beim 3:1-Sieg in der letzten Runde in der Südstadt stachen die schwarz-weißen Einwechselspieler. Flügelflitzer Tamas Herbaly bereitete einen Treffer vor, holte außerdem einen Elfmeter heraus. Mittelstürmer David Flores traf per Kopf, war auch sonst sehr präsent. Gut möglich, dass das Duo für seinen starken letzten Auftritt auch heute belohnt wird und bei der Vienna anstelle von Jannik Wanner und Lukas Brückler in der Startelf steht.