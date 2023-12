Altach gegen Austria Lustenau - ab 14.30 Uhr LIVE

Ihre Heimspiele werden die Lustenauer aufgrund des begonnenen Stadionumbaus bis Saisonende in Bregenz austragen. Die Bundesliga gab am Freitag nach einer Kommissionierung im ImmoAgentur Stadion „Grünes Licht“. Die Lustenauer hatten sich an diversen Arbeiten in Bregenz finanziell beteiligt, damit dort auch Oberhaus-Partien ausgetragen werden dürfen. So wurden eine Rasenheizung eingebaut, das Flutlicht adaptiert, der Fansektor überdacht, Kameratürme installiert und ein neuer Gastro-Bereich mit einem VIP-Zelt geschaffen. Die Vidiwall wurde aus Lustenau mitgenommen. Am 9. Dezember treten die Lustenauer im ersten Spiel im Ausweichquartier gegen den LASK an.