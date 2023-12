Tür 11: De‘Longhi Vollautomat Eletta Explore

Hot, cold and cold brew

Coffee-Shop-Feeling für zu Hause all day, everyday! Mit den neuen innovativen Technologien der Eletta Explore von De’Longhi werden die Träume vom perfekten warmen sowie gekühlten Kaffee alltagstauglich: Angefangen bei der Cold-Extraction-Technologie für einen Cold Brew wie aus dem Coffeeshop über die bekannte LatteCrema-Hot-Technologie für perfekten heißen, seidig-weichen Milchschaum, der jeden Kaffeemoment in ein Barista-Erlebnis verwandelt, hat die Eletta Explore auch für diejenigen, die kalte Kaffeeabenteuer bevorzugen, ein besonderes Special in petto. Die LatteCrema-Cool-Technologie ist ein neues Milchaufschäumsystem, das einen samtigen Milchschaum mit der idealen Temperatur für kalte Getränke und Rezepte liefert - milk at its best!