Tür 18: 12 x Soehnle Luftreiniger

Einfache Luftreinigung auf Knopfdruck

Der Luftreiniger überzeugt mit seiner besonders hohen Reinigungsleistung und entfernt mithilfe seines vierstufigen Reinigungssystems Allergene, Keime und Co. zuverlässig aus der Raumluft. Geeignet ist er für Räume bis zu einer Größe von 38 Quadratmetern. In diesen misst er automatisch die Verschmutzung in der Luft, analysiert und interpretiert die Werte über die Zeit hinweg. Vier Leistungsstufen und eine Timer-Funktion ermöglichen die individuelle Einstellung von Dauer und Intensität der Luftreinigung.