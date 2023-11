Literaturarchiv kaufte Briefe von Stefan Zweig

Das Literaturarchiv Salzburg hat vor kurzem beim Auktionshaus „Christie‘s“ in London 47 Briefe und Postkarten Stefan Zweigs an Sigmund Freud und einen Brief an Anna Freud erworben. Ermöglicht wurde der Ankauf durch die Unterstützung privater Sponsoren und der Internationalen Salzburg Association. Das Literaturarchiv ist damit laut eigenen Angaben wichtigster Bestandshalter von Zweigs Nachlass in Europa, heißt es in den Unterlagen zu einer Pressekonferenz am Montag in Salzburg.