Tür 22: iPhone 15 inkl. iTunes- Gutschein

Mehr Wow in Ihren Fotos

Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live-Aktivitäten ganz nach vorne - damit dir nichts mehr entgeht, auch wenn du gerade etwas anderes machst. So siehst du direkt, wer anruft, ob dein Flug pünktlich ist und noch viel mehr. Zum innovativen neuen Design gehört das Glas auf der Rückseite, bei dem die Farbe in das gesamte Material eingebracht wurde. Ein spezieller zweifacher Ionenaustauschprozess für das Glas und Aluminium­ in Raumfahrt-Qualität für das Gehäuse machen das iPhone 15 so unglaublich hart im Nehmen. Ganz neue 48 MP Hauptkamera. Für eindrucksvolle Bilder und jede Menge Ohs und Ahs.