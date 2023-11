Hilfsaktion: Spenden wir viele wärmende Funken

Brief von Caritas-Präsident Landau und Ombudsfrau Barbara Stöckl

Zusammenstehen in der Krise



Wir leben in bewegten Zeiten - Krise, Krieg und Katastrophen, egal, wohin man schaut! Auch bei uns in Österreich müssen wir uns vielfältigen Problemen stellen: Rekordinflation und Teuerungen machen zunehmend mehr Menschen zu schaffen - die Not nimmt zu.



Viele blicken voller Sorge in die Zukunft, auf den nahenden Winter und die damit verbundenen erhöhten Rechnungen für Heizkosten. Die Schlangen vor Caritas-Lebensmittelausgaben werden länger, die Nachfrage nach Unterstützung in Sozialberatungsstellen mehr. Menschen, die nie gedacht hätten, jemals auf Hilfe angewiesen zu sein, melden sich bei der Caritas und bitten um Unterstützung. 2022 konnten es sich 239.000 Menschen, also drei Prozent der Bevölkerung, nicht leisten, ihre Wohnung warm zu halten. Aus unserer täglichen Arbeit mit Betroffenen wissen wir, dass sich die wirtschaftliche und soziale Lage durch die Teuerungen noch mehr verschärft hat.



„Ein Funken Wärme“, die gemeinsame Aktion von „Kronen Zeitung“ und Caritas, wurde ins Leben gerufen, um armutsbetroffenen Menschen direkt zu helfen, nämlich mit finanzieller Unterstützung bei Heiz- und Energiekosten. Auch in der kommenden Advent- und Weihnachtszeit soll niemand frieren oder nicht ausreichend zu essen haben. Mit Ihnen gemeinsam möchten wir auch heuer einen Funken Wärme und einen Funken der Hoffnung an Menschen in Not verschenken.



Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, können uns dabei helfen. Lassen Sie uns in Zeiten der Krise zusammenstehen! Machen wir Österreich gemeinsam ein Stück wärmer und menschlicher! Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre aktive Mithilfe und wünschen Ihnen eine gesegnete Adventzeit!



Caritas-Präsident Michael Landau und „Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl