Haie konnten sich im Derby nicht belohnen

Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League begann für Innsbrucks Eishockey-Cracks wieder der knallharte Liga-Alltag. Die Haie mussten sich am Freitag nach einer starken Leistung Bozen im Tiroler Derby 2:4 geschlagen geben. Zeit zum Verschnaufen bleibt keine. Am Sonntag (17.30) kommt Villach.