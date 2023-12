Tür 6: 3 x 1 Kenwood Cooking Chef XL

Die Chef, die wiegt und kocht!

Backen ist nur der Anfang: Mit der integrierten Waage und der Induktionskochfunktion lässt sich mit der Cooking Chef XL noch so viel mehr tun als nur mixen. Egal, ob Dampfgaren, Kochen oder Anbraten, die intuitiven Funktionen helfen, alle Koch- und Backaufgaben zu meistern. Mit der präzisen Temperatureinstellung von 20 bis 180 Grad gelingen Teige, Risotto, gedämpftes Gemüse, gegartes Fleisch, frischer Fisch, feine Desserts, Suppen und alles, was sonst noch auf dem Menü steht. So wird das nächste Festessen bestimmt unvergesslich.