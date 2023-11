Anreizsystem soll Menschen zum Ehrenamt führen

Das Ehrenamt ist eine der Stützen der Gesellschaft, in Vorarlberg gilt das in besonderem Maße. Allerdings merken die Vereine auch hierzulande, dass der Nachwuchs zahlreicher sein könnte. Immer weniger Menschen sind dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen - in der Freizeit, unbezahlt. Auch die Junge ÖVP hat die Problematik erkannt, Obmann Raphael Wichtl hat einen Aktionsplan entworfen, um die Vereine zu stärken. „Es ist unsere Aufgabe, dieses wichtige Engagement weiter zu fördern“, meint er. In einer Umfrage, berichtet Wichtl, wurden rund 500 Menschen zu ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten befragt.