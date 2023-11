Caritas und „Krone“ drehen den Adventkalender um

Nudeln, Zahnpasta, Socken & Co.

Das können haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven oder Hygieneartikel wie Zahnpasta, aber auch Kleidungsstücke wie Socken, Hauben oder Handschuhe sein. Rund um Weihnachten können Sie die gefüllte Box dann in eine Caritas-Einrichtung in Ihrer Nähe bringen. Ob alleine, als Familie, im Freundeskreis, als Schulklasse oder bei einer vorweihnachtlichen Aktion im Büro - alle sind eingeladen mitzumachen.