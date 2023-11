Familie sorgt sich um vermisste blonde Frau (43)

Seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag fehlt von einer 43-jährigen Frau aus Hartkirchen (Bezirk Eferding) jede Spur. Sie dürfte zuletzt mit ihrem Auto in Aschach an der Donau gesehen worden sein.

Ihre Angehörigen machen sich sehr große Sorgen um sie, haben deshalb auch eine Vermisstenanzeige erstattet.