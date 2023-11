Zwei neue EU-Verfahren gegen Österreich

Die Frist für die Mitgliedsstaaten, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, ist am 5. Juli 2020 abgelaufen. Die betreffenden Mitgliedsstaaten haben sie aber bisher nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Die Kommission hat daher an Österreich und fünf weitere EU-Mitglieder Aufforderungsschreiben gesandt.