Mordalarm im 5. Bezirk ++ Häftlinge auf freiem Fuß

Innerhalb einer einzigen Woche ereigneten sich in Niederösterreich gleich drei spektakuläre Fluchtfälle während eines Krankenhausaufenthalts. Am Montag flüchtete ein 16-jähriger Afghane ebenfalls aus dem Krankenhaus in Wiener Neustadt, wo er für eine Untersuchung hingebracht wurde. Am Dienstag gelang einem Insassen der Justizanstalt Krems-Stein die Flucht.Auch in Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) konnte eine Frau unbemerkt untertauchen.Trotz intensiver Suche blieb die Alarmfahndung in allen drei Fällen bis dato erfolglos.