Im Drogenrausch Passanten angefahren

„Ich hatte Streit mit meiner Frau und wohnte quasi zwei Tage in meinem Auto. Während dieser Zeit habe ich kaum geschlafen.“ Dass das Opfer auch noch vier Monate nach dem Unfall Schmerzen hat und in Physiotherapie ist, tut dem Angeklagten zwar leid. Das von Privatbeteiligten-Vertreter Dominik Brun geforderte Schmerzensgeld von 2000 Euro bereitet dem Delinquenten allerdings Kopfzerbrechen. „Ich muss halt schauen, was ich zahlen kann. Ich hab ja kein Geld.“ Richterin Lisa Pfeifer spricht den 27-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig und verhängt über ihn eine bedingte Gefängnisstrafe von zwölf Monaten und 1440 Euro Geldstrafe. Dem Opfer spricht sie 1200 Euro zu.