Tunnel ins Gasteinertal erstrahlen in neuem Glanz

Seit wenigen Tagen herrscht wieder freie Fahrt ins Gasteinertal. Wenn auch nur offiziell im Probebetrieb. Die Modernisierung der Tunnelgruppe Gasteiner Klamm, bestehend aus dem Klammtunnel und dem Gigerachtunnel, ist fertig. In den Tunneln wurde die gesamte Tunnelbeleuchtung durch eine moderne, regelbare LED-Beleuchtung ausgetauscht. Zusätzlich erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen an der Löschwasseranlage und an den Notrufnischen.