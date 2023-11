Mädchen harrten neben ihrer toten Mutter aus

Angeklagter sah „Zombies“ in der Straßenbahn

„Ich weiß gar nichts“, gibt sich der 51-Jährige, der mit zwölf Jahren in ein Heim kam, in der Befragung durch den vorsitzenden Richter Wolfgang Etl wortkarg. Er habe viel getrunken, auch Speed und weitere Drogen konsumiert. Laut Wagner habe er etwa in der Straßenbahn schwarze Gestalten gesehen. Im Prozess nennt er die Wesen „Zombies“. Wagner spricht deshalb von einer Wahnerkrankung bei ihrem Mandanten, der in Wien in einem Zelt gelebt haben soll.