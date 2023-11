„Ein Funken Wärme“: Hilfe kann ein Leben verändern

Nach Abzug von Fixkosten wie Miete und Strom bleiben Elisabeth G. (Name geändert) nur 200 Euro im Monat, um alle anderen Ausgaben zu decken. Vor vielen Jahren kam die 63-Jährige der Liebe wegen von Deutschland nach Salzburg. Als Mutter von vier Kindern war sie in Österreich nur geringfügig beschäftigt. Heute ist sie geschieden und auf Sozialhilfe angewiesen, da sie erst in drei Jahren Anspruch auf ihre deutsche Rente hat.