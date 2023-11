Familie besucht Geburtshelfer in Straßwalchen

Rettungswagen, Notarzt und ein Notarzthubschrauber begleiteten den kleinen Felix Anfang Juli auf dem Weg in sein Leben. Der kleine Bub erblickte in Steindorf drei Wochen zu früh das Licht der Welt. Die Eltern besuchten gemeinsam mit ihrem neuesten Familienzuwachs und Tochter Noemi die Dienststelle des Roten Kreuzes in Straßwalchen. Das Wiedersehen verlief sehr viel entspannter als das erste Mal, als Felix auf die Rettungssanitäter traf.