Florian O. wollte warnen und nicht verharmlosen

Weitere Ermittlungen

Eigentlich hätte sich der Angeklagte schon am 31. August 2022 in Linz vor Gericht verantworten sollen. Stattdessen tauchte er elf Monate lang unter - bis er am 23. Juli in Ansfelden von der Polizei angehalten wurde. Seine ersten Worte waren: „Ich weiß, ich werde gesucht, ich habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum.“ Die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe laufen noch.