„Asylkodex ohne Gesetz nur ein PR-Gag“

Tägliche Pro-Palästina-Demos samt antisemitischer Parolen, ein rasanter Anstieg an Arbeitslosigkeit unter jungen Ausländern - Österreichs Asylpolitik steht derzeit auf dem Prüfstand. Jetzt wagt die regierende Volkspartei in Vorarlberg einen umstrittenen Vorstoß. „Vorarlberg-Kodex“ nennt sich dieser. Das Land verlangt von Flüchtlingen eine Bestätigung per Unterschrift, dass sie unter anderem Deutschkurse besuchen und gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Bei Verstößen gibt es Kürzungen von Sozialleistungen. Könnte das in Wien auch funktionieren? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.