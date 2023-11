Jungbullen bleiben mit Remis auf Kurs

Salzburgs Nachwuchs-Fußballer bleiben in der Youth-League auf Kurs und haben nach vier von sechs Spielen im Kampf um den Aufstieg zumindest ins Play-off weiter gute Karten. Dank eines Treffers von Mohammad Sadeqi (76.) holten die Jungbullen am Mittwoch vor eigener Kulisse ein 1:1 (0:0) gegen Inter Mailand und verteidigten vor dem Abendspiel von Real Sociedad gegen Benfica Lissabon (18.45 Uhr) Platz eins in Gruppe D.