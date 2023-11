Zermatt: Eine Premiere mit vielen Fragezeichen

Dieses Wochenende die Herren, nächstes die Damen - der Skitross begibt sich auf völliges neues Terrain, gastiert am Matterhorn. Auf der Gran Becca, 3,7 Kilometer lang, über 885 Höhenmeter, mit Start im Schweizer Zermatt und Ziel in Italien, in Cervinia. „Die Strecke ist komplettes Neuland für uns“, so Marko Pfeifer. Der sprach vor dem ersten Training am Mittwoch mit der „Krone“ außerdem über ...