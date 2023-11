„Viele urteilen über mich, ohne mich zu kennen“

„Ich war letzte Woche in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dazwischen war ich drei Tage im Studio und habe Texte für mein neues Album geschrieben.“ So klingt es, wenn unsere Schlager-Queen Melissa Naschenweng über ihren „ganz normalen“ Star-Alltag erzählt. Das tat sie am Montag während ihres Besuches bei der Krone-Unterhaltungsredaktion-Redaktion in Wien. Die fesche Blondine wurde dabei im Talk mit Adabei TV nie müde zu erwähnen, dass sie trotz der vielen Eindrücke der Glitzer- und der Glamour-Welt nicht die Bodenhaftung verliert. Eigentlich fast ein Kunststück muss man da fast schon sagen, bei all den Verlockungen des Show-Geschäftes.