Kochbücher gewinnen und die Liebsten einkochen!

Cucina della Nonna - Becker Joest Volk Verlag

„In Restaurants - selbst in Italien - findest du immer mehr Gerichte, die alle für typisch halten, aber in dieser Form in Italien gar nicht verbreitet waren“, so Domenico Gentile. Seine Großmutter aus Kalabrien, die ein Leben lang am Herd gestanden hat, wäre irritiert zu sehen, was und wie heute serviert wird. Eine Pizza oder Pasta als Hauptspeise? Nein, so etwas gibt es zu Hause nicht. Und wo sind die vielen schönen Gerichte, die mit viel Liebe aus ganz frischen Zutaten zubereitet werden und oft seit Generationen überliefert sind? Diesen Spuren der echten italienischen Küche ist Domenico für sein Buch in seine Heimat gefolgt, um diese vor Ort im Familienkreis nachzukochen.