Lenker ohne Schein gab sich als sein Bruder aus

Am Samstagnachmittag wurde ein 65-jähriger Autofahrer in Abtenau, Oberösterreich, in Fahrtrichtung Annaberg gestoppt und einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Den Beamten schilderte er erst, er habe seinen Führerschein vergessen. Danach gab er die Daten seines Bruders an, um einen gültigen Führerschein vorzutäuschen.