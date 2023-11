Geburtstagsfeuerwerk endete vor Gericht

In der freitägigen letzten Verhandlung am Zivilgericht in Feldkirch vermochte auch das Gutachten des Sachverständigen für Pyrotechnik, Bernd Doppler, nichts an der Haltung der Parteien zu ändern. Und das, obwohl dieser in seinem Gutachten zu besagter Feuerwerksbatterie der Klasse F2 zum Schluss kommt: „Für einen Konsumenten ist anhand der angeführten Informationen auf der Verpackung nicht klar, wie er den Feuerwerkskörper konkret zu bedienen hat und welche Gefahren davon ausgehen.“ Die Warnhinweise - sprich, Piktogramme und Erklärungen - seien selbst für einen Erwachsenen unzureichend. Doppler kritisiert dabei auch die vor wenigen Jahren erfolgte Herabsetzung des Benutzeralters für Feuerwerkskörper auf 16 Jahre.