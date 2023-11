Maßnahmenkritiker plädiert auf „nicht schuldig“

Wiederbetätigung

Der 38-jährige Puchenauer war damals seit einem knappen Jahr untergetaucht gewesen. Er wollte sich jenem Prozess entziehen, der nun in der kommenden Woche stattfindet: O. muss sich vor dem Landesgericht Linz wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz verantworten. Er soll auf Internetplattformen Covid-Ausgangsbeschränkungen und die Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben. Im „Krone“-Gespräch verrät sein Anwalt Manfred Arthofer: „Mein Mandant wird auf nicht schuldig plädieren. Er hat nichts gemacht, das die NS-Zeit verharmlost. Im Gegenteil, er hat gewarnt, dass so etwas nie wieder passieren darf“, so das Argument des Anwalts, der ergänzt: „Man kann Corona natürlich nicht mit den Gräueln des Zweiten Weltkriegs vergleichen.“ Das sei auch seinem Mandanten klar. „Er möchte nur mehr für seine Kinder da sein, alles andere ist nicht mehr wichtig“, sagt Arthofer.