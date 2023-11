Die Horror-Taten eines Monsters in Menschengestalt

Nicht klein, nicht groß, nicht dick, nicht dünn, nicht gut aussehend, nicht hässlich. Nichts scheint - auf den ersten Blick - beängstigend an Wojciech M. An diesem Mann, der in Wahrheit abgrundtief böse ist. Als „völlig empathielos“ und „hochgradig kriminell“ diagnostiziert Gerichtspsychiater Peter Hofmann den 51-Jährigen, der Anfang dieses Jahres in Wien zwei unfassbar grausame Verbrechen begangen hat.