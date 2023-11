Blinde Menschen kämpfen gegen Hürden am Gehsteig

Bestimmt schwingt Josef Schinwald das runde Ende seines Stocks vor sich nach links und rechts über den Asphalt. Der Stock lässt den blinden Salzburger wissen, was vor ihm ist. Da steht ein Fahrrad, wo es nicht stehen sollte. Deshalb findet der blinde Salzburger erst nach kurzem, was für ihn so wichtig ist: Sieben nebeneinander verlaufende Rillen im Boden. Diese 40 Zentimeter breiten Rillenstreifen sind das Blindenleitsystem, das die rund 2000 blinden Menschen im Bundesland sicher durch die Stadt führen soll.