Wenn man jegliches Mitspracherecht verliert

Das eigene Kind in einem pflegebedürftigen Zustand zu sehen, ist für Eltern schon schwer genug. Dann aber noch in der Situation zu sein, dass man weder richtig helfen noch oft auf Besuch kommen darf, ist eigentlich unmenschlich. Die Ombudsfrau und Krone+ haben sich angesehen, warum das so ist. Und wie man für einen solchen Fall Vorsorge treffen könnte.