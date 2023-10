DFB-Pokal: Stuttgart - Union Berlin ab 18 Uhr LIVE

Die Stuttgarter gewannen in der ersten Pokal-Runde gegen TSG Balingen souverän mit 4:0. Torjäger Serhou Guirassy präsentierte sich in den darauffolgenden Wochen in bestechender Form und erzielte in acht Bundesligaspielen 14 Tore. Aufgrund einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel muss Stuttgart auf seinen regelrechten Wunderstürmer in den nächsten Wochen verzichten. So auch gegen ein kriselndes Union Berlin, die zuletzt sieben Liga-Pleiten in Folge kassierten. Stuttgart musste gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende eine 2:3-Niederlage hinnehmen.