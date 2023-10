Wie man mit Cashews Fluchtursachen bekämpft

Dass die weltweiten Fluchtbewegungen zunehmen, hat in den vergangenen Wochen auch Oberösterreich zu spüren bekommen: Kaum ein Tag vergeht, ohne gemeldete Aufgriffe von Schleppern und Flüchtlingstransporten. Der Lösungsansatz, mögliche Fluchtursachen in den Herkunftsländern der Betroffenen zu bekämpfen, kommt in der täglichen politischen Debatte oft zu kurz. Dabei könnte auch jede und jeder Einzelne in Oberösterreich zumindest ein kleines bisschen dazu beitragen.