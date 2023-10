Budget für Frauen geht vor allem in Gewaltschutz

Um 5,5 Millionen Euro mehr fließen in Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die künftig 13,6 Millionen Euro zur Verfügung haben. „Wir wollen einen 100-prozentigen Flächendeckungsgrad.“ Künftig soll es daher in jedem Bezirk entsprechende Einrichtungen geben. „Ein Ziel hat oberste Priorität: Alle Frauen und Mädchen sollen wissen, dass sie sich in jeder Lebenslage an Frauen- und Mädchenberatungsstellen wenden können.“