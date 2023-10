„Heirat mit Cathy? Größter Fehler meines Lebens!“

Cathy wollte Restaurant für „Filmstars“ eröffnen…

Im Gespräch mit „Promiflash“ wirft sie dem Baulöwen nämlich vor, dass sie sich in der Ehe mit ihm auch beruflich nicht weiterentwickeln konnte. Im Talk mit krone.tv erklärt Richard Lugner seine Sicht der Dinge: Cathy habe ein Restaurant eröffnen wollen, in dem sich vor allem Filmstars tummeln sollen. Daran hat Mörtel nicht geglaubt. Und auch Eifersucht soll einer der Gründe gewesen sein, warum die Ehe in die Brüche ging…